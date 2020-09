La famosissima Angela Chianello da Mondello ha problemi con la giustizia: “Sto scontando la mia pena” (VIDEO)

“Non posso lasciare la Sicilia perché ho un problema con la giustizia sto scontando la mia pena. Ma voglio dire che non ho un manager e non ho mai preso soldi”. Angela Chianello da Mondello, in collegamento, si racconta a Live – Non è la d’Urso.

Un successo trasversale nato in maniera improvvisa, che continua a fare molto discutere sul web tra chi la acclama come una vera e propria star e chi invece la critica. “Io non volevo dire che questo virus non esiste – esordisce la donna in collegamento con la padrona di casa Barbara d’Urso – Intendevo che per fortuna qui a Palermo non avevamo tanti casi e quindi ci stavamo godendo una bella giornata al mare”.

Le telecamere della trasmissione hanno dunque raccontato la sua giornata tipo, ora segnata anche da selfie e celebrità, dalla spiaggia alle vie della sua città.

Diventata famosa con il suo tormentone sul covid-19, Angela Chiarisce: “Non intendevo che non esiste il covid, ma che a Palermo non avevamo tutti questi casi gravi“. Barbara d’Urso le dà appuntamento in studio afficnhé la donna possa raccontare la sua storia e rispondere alle critiche ricevute.